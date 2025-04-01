Çorum’da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

KAZADA YARALILAR VAR

Mustafa B. ve beraberindeki yolcular Sati M. (45), Z.E.A. (9), Esra A. (33), Sudenaz A. (18), Z.B. (11) ve aracın camından fırlayan M.A. (4) kaza sonucunda yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 06 EZK 895 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını yıktı. Kaza gerçekleştiğinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla gönderildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki çeşitli özel hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

KAMERADA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, kazanın şiddetini ve çarpışmanın ardından otomobillerin savrulma anlarını açık bir şekilde gösteriyor. Olayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlatırken, nedenine dair incelemeler sürüyor. Sürücüler ve araçlarda bulunan yaralıların ifadeleri alınacak.