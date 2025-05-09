Çorum’da İki Otomobil Çarpıştı: Yedi Yaralı

ÇARPIŞMA SONUCU YARALANANLAR

Çorum’un Alaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Alaca ilçesinde Selçuklar Sokak ile Cengiz Topel Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Gelen bilgilere göre, Hanife O. yönetimindeki 19 AFP 719 plakalı otomobil, Yusuf U. idaresindeki 06 BF 3771 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu kazada, her iki sürücü ile birlikte 06 BF 3771 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.U., A.S.U., F.U., N.U., M.E.U. ve Z.U. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA GÖREVDE

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisini alındı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.