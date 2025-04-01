Çorum’da İki Otomobil Kaza Yaptı

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Çorum’da meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu kaza esnasında bir küçük çocuk aracın camından sokağa fırladı. Kazada yedi kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Ulukavak Mahallesi Tekceviz 17. Sokak’ta gerçekleşti.

SAVRULAN OTOMOBİLLERİN ETKİLERİ

Edinilen bilgilere göre, Y.A. yönetimindeki 19 ACD 405 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 06 EZK 895 plakalı otomobil, sokakların kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri bir duvarı yıkarak bahçe alanına girdi, diğer otomobilde ise ön koltukta oturan kadının kucağındaki dört yaşındaki M.A. camdan dışarı fırladı.

YARALILAR VE SAĞLIK DURUMU

Kazanın sonucunda dört yaşındaki M.A. ile sürücü Y.A., S.M., Z.E.A., E.A., Z.B. ve S.A. yaralandı. Yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehrin bir özel hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle araçlardan birinin bahçeye girişi ve diğer otomobildeki çocuğun camdan dışarı fırladığı anlar net bir şekilde görülüyor.