Çorum’da Jandarma Teşkilatı Yürümesi Gerçekleşti

JANDARMA TEŞKİLATININ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

Çorum’da jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan ekipler, Çorum Belediyesi Mehter Takımı ile birlikte Gazi Caddesi’nden Kadeş Barış Meydanı’na yöneldi. İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve jandarma personeli, yürüyüşte Türk bayrakları taşıyarak hazır bulundu. Yürüyüş esnasında caddedeki vatandaşlar, alkışlarıyla destek verirken sürücüler de korna çalarak katıldılar. Yürüyüşün ardından Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan törende halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi gerçekleşti.

ÇALGAN’IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende jandarma teşkilatının 186 yıldır halkın hizmetinde olduğunu, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasının yanı sıra diğer görevlerini yerine getirdiğini belirtti. Türkiye’nin yüzde 93’ünde emniyet hizmetlerinin jandarma tarafından sunulduğunu vurgulayan Çalgan, “Toplum ihtiyaç duyduğunda fedakarca çalışarak jandarmamız üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Terörle mücadeleden Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar her durumda jandarmamız kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmiştir,” dedi. Modern teçhizatla donatılmış olan jandarma teşkilatının Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

ÇETİNKAYA’IN KONUŞMASI

İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, jandarma teşkilatının 186 yıl boyunca birçok başarıya imza attığını dile getirdi. Jandarmanın kuruluşundan bu yana Türk milletinin güvenine ve sevgisine layık olduğunu belirten Çetinkaya, “Jandarma teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hizmet etmektedir. Milletimizin teveccühünün bilincindeyiz ve bu güven bağını koruma kararlılığındayız,” ifadesini kullandı.

SANAT GÖSTERİLERİ VE KATILIMCILAR

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi Halkoyunları Ekibi gösteri yaptı, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden akademisyenler ve öğrenciler müzik dinletisi sundu. Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan ile siyasi temsilciler, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.