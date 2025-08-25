Çorum’da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi

JANDARMA OPERASYONLARI

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce sentetik ecza hapı ve ayçiçeği tarlasında yüzlerce kök kenevir ele geçiriliyor. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanıyor. Elde edilen bilgilere göre jandarma, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında Çorum merkez ilçe sorumluluğu altında belirlenen adreslere operasyonlar düzenliyor.

SENTETİK ECZA UYUŞTURUCU HAPLAR

İki ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda toplamda 4 bin 804 adet sentetik ecza uyuşturucu hap elde ediliyor. Jandarma ekipleri ayrıca, bir başka operasyon kapsamında merkeze bağlı bir köyde yer alan ayçiçeği tarlasına izinsiz ekilmiş 526 kök kenevir bitkisini tespit ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalanan üç şüpheli, adli makamlara sevk ediliyor ve bunlardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıyor.