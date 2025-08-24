Çorum’da Kaçan Sürücü Yaralandı

MOTOSİKLET KAÇIŞI KAZAYA NEDEN OLDU

Çorum’da, polisin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında bir kaza geçirerek yaralandı. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, trafik ekipleri T.C.A. (34) yönetimindeki 19 ET 312 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Fakat sürücü, polisin “dur” ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SIRASINDA KAZA

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, sürücü motosikletin hâkimiyetini kaybetti. Bu durumda, motosiklet kaldırıma çarparak savrulmuş ve sürücü yere düşmüştür. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. Yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.