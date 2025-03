Çorum’da Kahvehanedeki Saldırıda Ölü Sayısı Arttı

Çorum’da gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye ulaştı. Olay, 6 Mart Çarşamba günü, Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi olan Barış Can Özel’e tüfekle ateş açtı. Ateş açılan silahın kurşunları, kahvehanede oturan Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.’ye (58) isabet etti. Yaralanan 5 kişi olay yerinden kaçan H.C.S. tarafından vuruldu. İhbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastanelere kaldırdı. Barış Can Özel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra H.C.S. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hayatını kaybeden kişinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Salih Sarıçam, 12 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Sarıçam’ın, iftar sonrası çay içmek için kahvehaneye gittiği ve saldırı sırasında vuruldukları bilgisi edinildi. Ayrıca, saldırının ardından olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Bu görüntülerde saldırganın tüfeği ile husumetlisinin bulunduğu masaya ateş ettiğine ve farklı bir masada arkadaşlarıyla sohbet eden Salih Sarıçam’ın da vurulmasına tanıklık ediliyor. Diğer bir vatandaş da ayağından vuruluyor. Sarıçam’ın vurulduğunu gören arkadaşı ona yardım etmeye çalışıyor.

OLAYIN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kamerası görüntüleri, olay anını net bir şekilde ortaya koyuyor. Görüntülerde, saldırganın tüfekle husumetlisinin masasına ateş açmasının yanı sıra, başka bir masada sohbet eden Salih Sarıçam’ın da vurulması dikkat çekiyor. Sarıçam’ın vurulması sırasında yaşanan panik, olayın ne kadar karmaşık bir ortamda gerçekleştiğini gösteriyor.

YARALILARIN DURUMU

Olay sırasında yaralanan diğer şahısların tedavileri ise devam ediyor. Olaydan itibaren Çorum’da güvenlik önlemleri arttırılırken, yaşanan bu trajik olay halkta derin bir üzüntü yarattı. Saldırının arka planında yatan nedenlerin araştırılması için soruşturma süreci de hızlandırıldı.