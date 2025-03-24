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Çorum’da Kalp Krizi Şoku: Bir Kayıp

KALP KRİZİ CAN ALDI

Çorum’un Alaca ilçesinde 43 yaşında bir adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti ve bu durum yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Ömer Faruk Öztürk, bulunduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü süreçte yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Öztürk’ün cenazesi, ikindi namazının ardından Tarihi Ömer Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla birlikte Eski Mezarlık’ta defnedilecek. Yakınları, bu acı kayıptan dolayı büyük bir yas içinde.

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