Çorum’da Kamyon Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINI HAREKETLENDİREN ÇARPMA

Çorum’da gerçekleşen bir kaza sonucunda biri kamyon ve diğeri otomobil olan iki aracın çarpışması ile 4 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Ankara karayolunun Bozbağa kavşağında meydana geldi. Olay hakkında elde edilen bilgilere göre, sürücü Necati O. kontrolündeki 19 AT 162 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 HA 910 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE

Kaza sonrasında olay anını gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TRAFİKTEKİ OLUMSUZLUK GİDERİLDİ

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.