Çorum’da Kamyonetler Çarpıştı, 5 Yaralı

YARALILAR HAKKINDA BİLGİLER

Çorum’da gerçekleştirilen bir kazada iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, bunlardan 2’sinin durumu ağır. Kaza, öğleden sonrasında Alaca ilçesindeki Zile kavşağında gerçekleşti. Ahmet Akdemir’in kullandığı 66 ADH 346 plakalı kamyonet, Mustafa Sert’in idaresindeki 34 BHL 74 plakalı kamyonetle çarpıştı.

KAZA SONRASI HAREKETLİ ANLAR

Kaza sonrasında sürücüler Mustafa Sert, Ahmet Akdemir ile birlikte Huri Ecrin Şahin, Döndü Akdemir ve Nurdan Şahin yaralandı. Olayı öğrenen yetkililer, hemen kaza yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Yaralı kişiler, sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Alaca Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mustafa Akdemir ve Döndü Akdemir ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma hala devam ediyor.

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

