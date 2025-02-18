Çorum’da Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Çorum’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücüler için zor anlar yaşatıyor. Özellikle Çorum-Samsun kara yolunda, yoğun kar nedeniyle uzun araç konvoyları oluştu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürütüyor. Trafik polisleri ise güzergah boyunca alınan önlemlerle ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

KAZA VE SONRASINDAKİ DURUM

Yoğun kar ve tipi kazaya da neden oluyor. Çorum-Samsun kara yolunun 17’nci kilometresinde, yoğun kar yağışının etkisiyle bir TIR, öncelikle bariyerlere çarpıyor ve ardından karşı şeride geçerek hafif ticari bir araçla çarpışıyor. Kazada bir kişi yaralanıyor ve yol, kısa bir süreliğine araç trafiğine kapatılıyor. Yaralının durumunun ise iyi olduğu belirtiliyor.