Çorum’da Kavga: 1 Yaralı, Polis Geldi

KAVGA NEDENİYLE YARALANMA OLDU

Çorum’un Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak’ta bir kavga gerçekleşti. Olay, Adem Ö. (43) ile kimliği belirlenemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenlerle ortaya çıkan bir tartışma ile başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Ö., bir tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan Adem Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan inceleme sırasında çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.