Çorum’da Kavga, İki Kişi Yaralandı

ÇIKAN KAVGA SONUCUNDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Çorum’da, aralarında kız çocuklarının da bulunduğu iki grup arasında yaşanan kavga sonucunda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, Kale Mahallesi Ata Caddesi’nde dün gece geç saatlerde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, daha önce bilinmeyen nedenlerden ötürü tartışma yaşayan F.N.K. (14), F.Ç.N. (15), S.K. (18), A.N.İ. (26), E.H. (15) ve C.Ö. (15) isimli çocuklar ve genç kadınlar, cadde üzerinde bir araya geldi.

TAKİP EDEN TARTIŞMA KAVGAYLA SONUÇLANDI

İki grup arasında başlayan konuşmalar hızla kavgaya dönüştü. O sırada A.N.İ., kendisinde bulunan bıçağı kullanarak S.K.’ye saldırdı. Vücudunun farklı yerlerine 5 bıçak darbesi alan S.K., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada A.N.İ. de kavga sırasında darbelere maruz kaldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

AĞIR YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı halde bulunan S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahale sonrasında S.K., Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne transfer edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler ise gözaltına alındı.