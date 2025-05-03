Çorum’da Kavga Sırasında Kendini Vurdu

OLAYIN YERİ VE GELİŞİMİ

Çorum’da meydana gelen bir kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran bir kişi yaralandı. Üçtutlar Mahallesi Mevral Sokak’ta gerçekleşen bu olayda, iki grup arasında başlayan kavga sırasında Adem Ö. (43) tabancasını çıkardı. Ancak bu sırada yanlışlıkla kendini vurdu.

YARALININ DURUMU

Olay sonrası ayağından yaralanan Adem Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Adem Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi edinildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kavga ve yaşanan olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı. Olayın detayları ve sebebi araştırılıyor.