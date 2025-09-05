Çorum’da Kavgada Genç Kız Yaralandı

GENÇ KIZLAR ARASINDAKİ HUSUMET KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çorum’da iki genç kız arasında yaşanan bir kavga sonucunda bir genç kız silahla vurularak yaralandı. Daha önceden aralarında bir husumet bulunan Ş.E.E. (17) ile Y.A. (16), konuşmak amacıyla Kent Park’ta bir araya geldi. Bu buluşmada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve Y.A, tabancasını ateşleyerek Ş.E.E’yi yaraladı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.