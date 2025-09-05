Haberler

Çorum’da Kavgada Genç Kız Yaralandı

GENÇ KIZLAR ARASINDAKİ HUSUMET KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çorum’da iki genç kız arasında yaşanan bir kavga sonucunda bir genç kız silahla vurularak yaralandı. Daha önceden aralarında bir husumet bulunan Ş.E.E. (17) ile Y.A. (16), konuşmak amacıyla Kent Park’ta bir araya geldi. Bu buluşmada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve Y.A, tabancasını ateşleyerek Ş.E.E’yi yaraladı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erkek Kuaförü Caner Yıldırım Seyyar Hizmet Veriyor

Eskişehir'de berber Caner Yıldırım, 1,25 milyon TL yatırım yaparak güneş enerjisiyle çalışan minibüsle seyyar berberlik hizmeti sunmaya başladı. Minibüs, çeşitli bakım hizmetleri sunmakta.
Haberler

Diyarbakır’da 5 Araç Çarpıştı, Hasar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ya da yaralı bulunmadı. Araçlarda meydana gelen maddi hasar için polis inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.