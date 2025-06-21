Çorum’da Kayıp Hüseyin Topal Aranıyor

KAYIP BİREYİN BULUNMASI İÇİN GÜÇLÜ ÇALIŞMA

Çorum’da kaybolan 69 yaşındaki Hüseyin Topal’ın bulunması için yürütülen çabalar devam ediyor. Topal, 14 Haziran’da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, arama faaliyetlerine başladı.

Topal’ın son olarak Silimkent Camisi çevresinde görüldüğü bilgisi üzerine, arama çalışmaları bu alanda yoğunlaştırıldı. Cami önünde toplanan arama ekipleri, çeşitli yönlere dağılarak Topal’ı aramaya devam ediyor. Dronla havadan yürütülen incelemelerin yanı sıra jandarmanın arama köpeği de çalışmalara katılıyor. AFAD gönüllüleri ile Beşir Derneği’ne ait arama kurtarma ekibi de bu sürece destek veriyor. Araştırmalar, Silimkent ile Dedeköy köyü arasındaki arazide sürdürülüyor.

İl AFAD Müdürü Ali Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 83 kişilik bir ekip ve 22 araçla devam ettiğini belirtti. Kayıp ihbarının ardından altı günde yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanda araştırma yaptıklarını ifade eden Uslu, “Bugün AFAD, emniyet, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve sağlık birimleri ile birlikte 30 kilometrelik bir alanı tarayacağız. Köpekli arama unsurlarıyla hem havadan hem de karadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Uslu, Topal’ın Alzheimer hastası olduğunu belirterek, “Kayıp yetişkin bireylerde en çok Alzheimer hastalığı ön plana çıkıyor. Bu hastaların özel bir dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Çünkü ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorlar. Geçtikleri yoldan bir daha geçebiliyorlar, bu da arama kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Devletin tüm birimleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.” ifadelerini kullandı.