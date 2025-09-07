Çorum’da Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, BİRİ ÖLDÜ DÖRT KİŞİ YARALANDI

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde yer alan bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. A.B.A. yönetimindeki 19 AEN 283 plakalı araç, Çorum-Yozgat kara yolunda Kuyluş köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Olayın hemen ardından, kazanın olduğu bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda araçta bulunan Caferiye A. (76) hayatını kaybetti. Sürücü A.B.A. ile birlikte başka üç kişi, Yaşar A, Enes A. ve Nurgül A. yaralandı. Yaralı bireyler, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği müdahalede sonra Alaca Devlet Hastanesine götürüldü. Hayatını kaybeden Caferiye A’nın naaşı ise aynı hastanenin morguna taşındı.

SÜRÜCÜNUN ALKOL DURUMU BELİRLENDİ

Kaza sonrasında yapılan alkol muayenesinde sürücü A.B.A.’nın 0,96 promil alkolü bulunduğu tespit edildi. Bu durum, kazanın meydana gelmesine zemin hazırlayan etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.