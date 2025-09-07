Çorum’da kaza; 3 yaralı, 2 ağır

TRAJİK KAZA VE YARALILAR

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu bariyerlere çarparak takla atan otomobil kullanılmaz hale geldi. Bu talihsiz olayda 2’si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bektaş G. yönetimindeki 06 AP 7761 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak devrildi.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda otomobildeki sürücü Bektaş G., yanı sıra yolculardan Birsen G. ve Zeynep A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen ihbarın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarttıktan sonra, ilk müdahalenin yapılmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.