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Çorum’da Kaza, Dört Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLAYI

Çorum’da bir otomobil ile üç tekerlekli elektrikli aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanıyor. İsmail G.’nin kullandığı 19 AFM 569 plakalı otomobil ile Saliha D.’nin yönetimindeki 19 AFY 751 plakalı üç tekerlekli elektrikli araç, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Türk Telekom Kavşağı’nda çarpışıyor.

OLAYIN FARK EDİLMESİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor. Çarpışma sonrasında hem sürücüler hem de araçlarda bulunan Medine G. ve Sevin T. yaralanıyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.

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