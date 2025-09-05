Çorum’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

OTOMOBİL DEVRİLDİ

Çorum’un Laçin ilçesinde meydana gelen bir kazada otomobil devrildi ve içerisindeki iki kişi yaralandı. Alaattin T. yönetimindeki 19 DY 827 plakalı araç, Çorum-Osmancık kara yolunun Kırkdilim mevkisinde yol kenarına devrilerek kaza yaptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazanın ardından yaralanan sürücü Alaattin T. ve otomobilde bulunan Hatice T, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.