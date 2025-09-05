Haberler

Çorum’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

OTOMOBİL DEVRİLDİ

Çorum’un Laçin ilçesinde meydana gelen bir kazada otomobil devrildi ve içerisindeki iki kişi yaralandı. Alaattin T. yönetimindeki 19 DY 827 plakalı araç, Çorum-Osmancık kara yolunun Kırkdilim mevkisinde yol kenarına devrilerek kaza yaptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazanın ardından yaralanan sürücü Alaattin T. ve otomobilde bulunan Hatice T, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Türknet, 1996’dan beri Dijitalleşmeye Öncüdür

Turknet, yeni nesil internet hizmetleri sunarken marka kimliğini yenileyerek, yeni logosuyla sektörde daha cesur bir imaj oluşturmayı amaçlıyor.
Bursa’da Gece Ölü Yunus Bulundu

Gemlik ilçesindeki sahilde gece saatlerinde ölü bir yunus balığı bulundu. Yerel halk, yunusu denizden çıkararak yetkililere ulaştırdı.

