Çorum’da Kaza Sonucu Sürücü Yaralandı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Çorum’da bir kaza yaşandı, aracın orta refüje çarpması neticesinde sürücü yaralandı. Olay, Mustafa Ç. (71) yönetimindeki 19 ABK 626 plakalı otomobilin, Çorum-Osmancık kara yolu üzerindeki Gölünyazı mevkisinde orta refüje çarpmasıyla gerçekleşti.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Galip Geldi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'nda Fas'ı 3-0'la geçerek turnuvada ilk kez kazandı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır'la mücadele edecek.
Türkiye İspanya Maçı: 3-0 Sonuç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na zaferle giriş yaptı.

