Çorum’da Kaza Sonucu Sürücü Yaralandı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Çorum’da bir kaza yaşandı, aracın orta refüje çarpması neticesinde sürücü yaralandı. Olay, Mustafa Ç. (71) yönetimindeki 19 ABK 626 plakalı otomobilin, Çorum-Osmancık kara yolu üzerindeki Gölünyazı mevkisinde orta refüje çarpmasıyla gerçekleşti.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.