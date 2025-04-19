Çorum’da Kaza, Sürücü Ve Eşi Yaralandı

ÇORUM’DA TRAFİK KAZASI

Çorum’da meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve sürücü ile eşi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Konaklı mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, E.A. yönetimindeki 38 AC 682 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

SÜRENCİYİ YARALANDI VE AMBULANSA KALDIRILDI

Kazada, sürücü E.A. (36) ve eşi G.A. (31) yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZANIN SONRASI VE İNCELEME

Trafik ekipleri, kaza sonrası inceleme yaptı ve hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka taşındı. Kazayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı bildirildi.