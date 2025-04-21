Çorum’da Kovalamaca Sonrası Ceza Verildi

POLİSİN İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ CEZALANDIRILDI

Çorum’da polisin “dur” çağrısına karşı gelen ve ardından meydana gelen kovalamacada yakalanan 16 yaşındaki sürücü ile babasına toplamda 50 bin lira para cezası verildi. Annesi, babası ve kardeşiyle birlikte bulunan 19 ACN 685 plakalı otomobili kullanan ehliyetsiz sürücü Arda T, seyir halindeyken durdurulmak isteyen polis ekiplerinden kaçmaya karar verdi.

KOVALAMACA ANI VE SONUCU

Polis aracına da çarpan sürücü, Ulukavak Mahallesi’nde girdiği çıkmaz sokakta durmak zorunda kaldı. Gözaltına alınan Arda T’ye, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan ceza kesilirken, babası da ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan ceza aldı. Toplamda 50 bin lira ceza uygulanması, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.