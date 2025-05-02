Haberler

Çorum’da Madımak Toplarken Kişi Vefat Etti

OLAYIN GELİŞİMİ

Çorum’un Mecitözü ilçesinde madımak toplarken rahatsızlanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Beyözü köyünde yaşayan Yurdagül Köksal (60), madımak toplamak amacıyla gittiği tarlada rahatsızlık hissetti. Durumu gören çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Köksal’a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, durumu kritik olan Köksal, Mecitözü Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen, ne yazık ki hayata tutunamadı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Yurdagül Köksal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevkedildi. Bu olay, köyde büyük üzüntü yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trafik Kazasında Yaralanan Kişi Vefat Etti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaralanan Halil Ede, 20 günlük tedavi sürecinin ardından hayata veda etti. Ede, Samsun Kavak Müftülüğünde çalışıyordu.
Haberler

Bornova’da Kavga, 9 Zanlı Tutuklandı

Bornova'da akrabalar arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili dokuz kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.