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Çorum’da Minibüs Ağaca Çarptı, Yakalandı

POLİS EKİPLERİNE UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMADA YAKALANDI

Çorum’da, polis ekiplerinin “dur” uyarısına itaat etmeyen minibüs sürücüsü, bir kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. Olay, Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde’de gerçekleşti.

KONTROLÜ KAYBEDİNCE AĞACA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, 19 EN 883 plakalı minibüsüyle caddede bulunan denetim yapan polis ekiplerine “dur” demeyen sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ancak, aynı cadde üzerindeki sürücü kontrolünü kaybetti ve aracın direksiyon hâkimiyetini yitirerek yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazanın ardından sürücü polis tarafından yakalandı ve 38 bin TL idari para cezası uygulandı. Aracın ise çekici yardımıyla otoparka götürüldüğü belirtildi.

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