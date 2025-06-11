Çorum’da Minibüs Devrildi, 15 Yaralı

ALACA İLÇESİNDEKİ KAZA

Çorum’un Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Çorum-Yozgat kara yolunda, A.İ. yönetimindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, Koçhisar Barajı mevkisinde yol kenarına devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER GİTTİ

Kazayı öğrenen jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre minibüs içerisinde bulunan 15 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine götürüldü. Minibüsün, Adana’daki bir düğünden Samsun’a dönmekte olduğu tespit edildi.