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Çorum’da Minibüs Devrildi, 17 Yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde düğün sonrası dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 2’si çocuk 17 kişi yaralandı. Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Koçhisar mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Adana’daki bir düğünden Samsun’a geri dönen A.İ. yönetimindeki (31) 55 AR 265 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücünün direksiyon başında kısa süreli uyuması neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralananlar arasında sürücü ile minibüste bulunan S.A.İ., E.D., K.D. (41), K.D., O.D., S.D. (13), S.R.D. (15), A.D. (45), M.D., R.D., Ş.D. (58), Y.D. (45), G.D., M.D., H.D. ve O.D. yer aldı.

HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra G.D. ve M.D.’yi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 15 yaralıyı ise Alaca Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

**KAZA DETAYLARI VE YARALILAR**

Bölgedeki sağlık ekipleri, kazada yaralanan her bir bireyi en hızlı şekilde hastanelere ulaştırarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Yaralıların genel durumları üzerine bilgi alınırken, ekipler kazanın nedenleri üzerinde de çalışmalara başladı.

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