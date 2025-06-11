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Çorum’da Minibüs Devrildi, 17 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Çorum’un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu bir minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, Yozgat-Alaca Koçhisar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Adana’da katıldıkları düğünden sonra Samsun’a dönen yolcuları taşıyan 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak şarampole devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yaralıların durumu üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılar üzerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırılmalarını sağladı. İlk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığı bu kaza, dikkat çekici bir olay olarak kaydedildi.

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