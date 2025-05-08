Çorum’da Motosiklet Kazasında Sürücü Vefat Etti

ÇORUM’DA FECİ KAZA

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Elif Ceren Yar’ın kullandığı 19 ADZ 737 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Anadolu Sokak’ta aydınlatma direğine çarptı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda ağır yaralar alan Elif Ceren Yar, hızla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yar kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.