Çorum’da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA ANINI YAŞADILAR

Çorum’da bir motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpışma sonucunda yaralandı. Kaza, Gazi Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, E.Ş. (20) yönetimindeki plakalı motosiklet, S.I. tarafından sürülen plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen E.Ş. yaralanmış durumda.

AİLELERİN ENDİŞESİ

Kazayı gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Olayla ilgili inceleme süreci başladı.