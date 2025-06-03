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Çorum’da Motosiklet Oto Çarpıştı, İki Yaralı

KAZA HUSUSUNDA BİLGİLER

Çorum’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahar Caddesi’nde, Şenel Ü. (29) idaresindeki 19 KU 081 plakalı otomobil ile Caner Ş’nin (20) kullandığı 60 AGU 063 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayı görenlerin haber vermesi sonucu, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

YARALILARA MÜDAHALE VE DURUMU

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner Ş. ile arkasındaki İlayda Ş. (19) sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan İlayda Ş’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ayrıca, kazanın yaşandığı esnada park halindeki iki otomobil de hasar gördü.

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