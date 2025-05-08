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Çorum’da Motosiklet Yayaya Çarptı, 2 Yaralı

ÇORUM’DA KAZA SONUCU YARALANMA

Çorum’da meydana gelen bir kazada motosikletin yayaya çarpması sonucunda iki kişi yaralandı. Ö.F.B. yönetimindeki 19 AFJ 362 plakalı motosiklet, Ulukavak Mahallesi Atalay Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.A’ya çarptı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehirde bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

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