Çorum’da Obruk Barajı Denetimi Yapıldı

DENETİMLER SONUCU KAÇAK AVCILARA CEZA

Çorum’da Obruk Barajı’nda yapılan denetimlerde, kaçak avcılığa karşı ciddi önlemler alındı. Ekipler, denetim sırasında ele geçirilen balık ağlarına el koydu ve toplamda 4 kişiye idari para cezası uyguladı.

ELE GEÇİRİLEN AĞLAR HAKKINDA BİLGİ

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Obruk Barajı’nda gerçekleştirdikleri denetimlerde 700 metre kerevit sepeti ağı, 400 metre sahipsiz misina ağı ve 200 metre sahipli misina ağı buldu. Bu bulgular, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çabaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLAR İÇİN DENETİM DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Denetimlerimiz, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla aralıksız devam etmektedir” denildi. Bu tür denetimlerin su ürünleri kaynaklarının devamlılığı açısından ne kadar gerekli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

