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Çorum’da Öğrenci Mektup İkincisi Oldu

MEKTUP YAZMA YARIŞMASINDA ÖNEMLİ BAŞARI

Çorum’un Alaca ilçesinde yaşamını sürdüren bir öğrenci yazdığı mektup ile Evrensel Posta Birliği tarafından gerçekleştirilen yarışmada Türkiye ikincisi oldu. 1971 yılından bu yana düzenlenen ve birçok genci bir araya getiren Mektup Yazma Yarışması’nın Türkiye etabında Çorumlu Elif Azra Doğan, elde ettiği başarı ile dikkat çekti.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

9-15 yaş arası genç katılımcıların yer aldığı bu yarışmada Doğan, kaleme aldığı etkileyici mektup ile ödül kazandı. Başarı dolu bir yarışma sonucunda, Elif Azra Doğan için Çorum PTT Başmüdürlüğü’nde bir ödül töreni gerçekleştirildi. PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, başarılı öğrenciye ödülünü takdim etti. Doğan, 3 bin TL para ödülünün yanı sıra, kendi adıyla basılmış kişiye özel bir hatıra pulu ile de ödüllendirildi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Elif Azra Doğan, elde ettiği başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, “Bir mektuba duygularımı ve düşüncelerimi sığdırmak benim için çok özel bir deneyimdi. Bu ödül, yazmaya olan sevgimi daha da büyüttü” dedi.

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