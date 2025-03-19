Çorum’da Okullar Tatil Mi? Son Durum

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Çorum ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak artıyor. Meteoroloji, birçok il için güçlü kar yağışı uyarısında bulundu. Çorum’da okullar tatil mi? Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmeler neticesinde, bu akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart Perşembe sabahı itibarıyla Elazığ’da kuvvetli kar yağışının (5-20 cm) görüleceği belirtildi. Bu durum, ulaşımda aksamalar ve donma gibi olumsuz etkilere yol açabileceğinden dolayı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, 17 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olmasının yanı sıra, Doğu Karadeniz’de de güney ve güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor (50-70 km/saat; Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat).

RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Pazartesi akşam saatlerinden sonra iÇ kesimlerde etkili olacak olan kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz’de Perşembe sabahına kadar devam edecek. Bu nedenle ulaşımda aksaklıklar, çatı uçmaları ve toz savrulmaları gibi sorunlara karşı dikkatli olunmalı. Batı Karadeniz’in batısında ise yarından itibaren doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarın, 6 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde (50-75 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’de de benzer şekilde rüzgarın etkili olması bekleniyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 (Perşembe) gece saatlerinden itibaren zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olması gerektiği bildiriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik sıcaklık tahminlerinin dikkatle izlenmesi öneriliyor.

RESMİ DUYURU BEKLENİYOR

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor (50-70 km/saat). İç Anadolu’nun güneylerinin yüksek kesimlerinde ve Akdeniz’in Toroslar bölgesinde yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği tahmin ediliyor. Ulaşım aksamaları, çatı uçmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır. Çorum Valiliğinden henüz 20 Mart Perşembe ile ilgili bir tatil duyurusu gelmedi.