Çorum’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çorum’da meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı ve şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, öğleden sonra 14.00 civarında merkeze bağlı Çal Yaylası’nda başlamıştı. Olayın yaşanmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgeye, İl Orman Bölge Müdürlüğü, Çorum Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yangının büyümesini önlemek için 2 helikopter havadan müdahale etti. Yangın bölgesinde karayolları ekipleri de ulaşım sağlamak amacıyla yol açma çalışmalarıyla destek verdi. Ayrıca, sivil vatandaşlar ve köylüler de tankerlerle müdahaleye katılarak söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Yangının önemli bir kısmı kontrol altına alındı ve ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına hızla devam ediyor.