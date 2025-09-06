Çorum’da Otomobil Devrildi, 2 Yaralı

İKİ YARALININ HASTANEYE KALDIRILMASI

Çorum’un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Alaattin T. tarafından sürülen 19 DY 827 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu üzerindeki Kırkdilim mevkisinde yol kenarına devrildi.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın ardından durumu yetkililere bildiren ihbarlarla birlikte, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Hatice T, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin akabinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.