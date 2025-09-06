Haberler

Çorum’da Otomobil Devrildi, 2 Yaralı

İKİ YARALININ HASTANEYE KALDIRILMASI

Çorum’un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Alaattin T. tarafından sürülen 19 DY 827 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu üzerindeki Kırkdilim mevkisinde yol kenarına devrildi.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın ardından durumu yetkililere bildiren ihbarlarla birlikte, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Hatice T, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin akabinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hakan Kudüsoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri intikal etti.
Haberler

Tuncel Pekdemir, Ahşap Mezar Yaptırdı

Giresun Bulancak'ta 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, çevre bilincini artırmak amacıyla ahşap bir mezar yaptırarak doğayı koruma mesajı verdi. Mezarının doğayla uyumlu olarak çürümesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.