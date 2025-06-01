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Çorum’da Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, ÜÇ YARALI

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi ve sonuç olarak 3 kişi yaralandı. Zihni Y. (69) yönetimindeki 19 ACD 359 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu üzerindeki Çatak yol ayrımında kontrolden çıkarak devrilme durumu yaşadı.

POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar yapılması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ile birlikte Yasemin Y. (64) ve Fendiye N. (69), sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

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