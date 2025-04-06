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Çorum’da Otomobil Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPISINDA BİR YARALI

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 19 AEL 614 plakalı motosikletli kurye ile 19 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı. Bu çarpışmanın sonucunda motosiklet sürücüsü hafif yaralar aldı.

KAZA SONRASI GEREKEN YARDIM YAPILIYOR

Kazayı gören çevredeki insanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıyı ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşımayı gerçekleştirdi. Ayrıca, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

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