Çorum’da Patlama Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

PATLAMADA AĞIR YARALANAN İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çorum’da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralanan bir işçi, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Olay, 6 Mayıs Salı günü Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Hatap Un Fabrikası’nda gerçekleşti.

PATLAMANIN NEDENİ TESPİT EDİLİYOR

Alınan bilgilere göre, fabrikanın paketleme bölümünde sıkışan bir borunun hava basıncıyla açılmaya çalışıldığı esnada, rezidanstaki kıvılcımlar parlayarak patlamaya neden oldu. Patlama esnasında paketleme bölümünde bulunan 9 işçiden 8’i yaralandı. Ağır yaralanan 47 yaşındaki Zülfikar Tutuş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.