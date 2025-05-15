Çorum’da Patlama, Zülfikar Tutuş Hayatını Kaybetti

PATLAMADA YARALANAN ZÜLFİKAR TUTUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çorum’da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan Zülfikar Tutuş (47), tedavi olduğu hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, 6 Mayıs günü saat 12.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Caddesi üzerindeki un fabrikasında gerçekleşti. Fabrikanın paketleme ünitesinde hava basıncı nedeniyle yaşanan patlamada 1’i ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zülfikar Tutuş, vücudundaki yanıkların tedavisi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tedavi sürecinde mücadele eden Zülfikar Tutuş, dün akşam yaşam savaşını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin sonrasında taburcu oldu. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve incelemeler sürüyor.