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Çorum’da Polisin Şartlarına Uymadı

POLİS EKİPLERİNİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMADA YAKALANDI

Çorum’da, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, yaşanan kovalamaca sırasında ağaca çarparak yakalandı. Sürücüye 38 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay, Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde’de gerçekleşti.

KOVALAMADA ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, caddede denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 19 EN 883 plakalı minibüsün sürücüsü, kaçmaya başladı. Aynı cadde üzerinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkan aracı yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ardından yakalanan sürücüye 38 bin TL idari para cezası verildi. Olay sonrası, aracın çekici yardımıyla otoparka götürüldüğü bildirildi.

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