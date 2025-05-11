Çorum’da Sağanak, Dolu, Zarar Verdi

SAĞANAK YAĞIŞ ÇORUM’U ETKİLEDİ
Çorum’da ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandıkları için zor zamanlar geçirdi.
DOLU YAĞIŞI OSMANCIK’TA ZARARLARA YOL AÇTI
Osmancık ilçesinde ise dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle bazı köylerde ekili arazilerde zarar oluşabiliyor. Yağışın ardından Osmancık Belediyesi ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Ekipler, meydana gelen su birikintilerini tahliye ederken tıkanan rögarları açıyor.