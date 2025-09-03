Çorum’da Sergi Açıldı, İcazet Verildi

ÇORUM’DA SERGİ AÇILDI

Çorum’da “Çorumlu Hattatlar İcazet Sergisi” törenle açıldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde başladı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra hat sanatında ustalığı simgeleyen icazet takdim töreni gerçekleştirildi. Bu törende, Çorumlu hattatlar Mesut Karaca, Muharrem Gökşen, Senem Demirci ve Besim Karabaş adına Kerim Yiğit’e icazetleri, hat sanatının önde gelen akademisyenleri tarafından verildi.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ VE GELENEĞİ KONUSUNDA PANELE DİKKAT

Serginin bir parçası olarak “Türk Hat Sanatında Eğitim Yöntemi ve İcazet Geleneği” temalı bir panel düzenlendi. Panele, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Memiş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkafa ve hattat Mustafa Parıldar katıldı. Panelde, hat sanatının tarihsel süreci, geleneksel eğitim metotları ve icazet geleneğinin önemi üzerine sunumlar yapıldı.

DAVETLİLER PROGRAMDA YER ALDI

Programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan ile birçok davetli katıldı. Serginin 10 Eylül’e kadar gezilebileceği belirtildi.