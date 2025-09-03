Çorum’da Sergi Açıldı, Katılım Yüksek

ÇORUM’DA SERGİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Çorum’da düzenlenen “Çorumlu Hattatlar İcazet Sergisi” açıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, hat sanatını simgeleyen icazet takdim töreninde Çorumlu hattatlar Mesut Karaca, Muharrem Gökşen, Senem Demirci ve Besim Karabaş adına Kerim Yiğit’e icazetleri, hat sanatının önde gelen akademisyenleri tarafından verildi.

PANELDE HAT SANATININ GELENEĞİ ELE ALINDI

Sergi kapsamında gerçekleştirilen “Türk Hat Sanatında Eğitim Yöntemi ve İcazet Geleneği” panelinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Memiş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkafa ve hattat Mustafa Parıldar, hat sanatının tarihsel gelişimi, geleneksel eğitim metotları ile icazet geleneğinin önemi konularında sunumlar gerçekleştirdi.

ETKİNLİĞE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Açılış programına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan ile birçok davetli katıldı. Sergi, 10 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.