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Çorum’da Servis Çarpması, Çocuk Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Çorum’da bir okul servisi, yaralanmalara yol açarak çocuk hastanede tedavi altına alındı. Ali K. isimli sürücünün kullandığı 19 S 0306 plakalı okul servisi, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak’ta 8 yaşındaki B.N.Ö’ye çarptı.

HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bacağından yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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