Çorum’da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

SİLAHLI KAVGA NEDENİYLE YARALILAR VAR

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, iki kişi yaralandı. Olay, Alaca ilçesi Çorum Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonu çevresinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple gerginlik yaşandı. Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. isimli iki kişi silahla vurularak yaralanmış durumda.

DURUMU KALDIRILAN YARALILAR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, onları Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.