Çorum’da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Çorum’un Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak’ta iki grup arasında çıkan bir tartışma, hızla silahlı bir kavgaya dönüşüyor. Olay, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

AĞIR YARALANMA DURUMU

Kavga sırasında B.Ç. (32), vücudunun farklı yerlerinden silahla vurularak ağır yaralanıyor. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildiriyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı şahsın ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştiriliyor ve sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Polis, olayın faillerinden birini yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış durumda.