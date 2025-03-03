Çorum’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

ÇORUM’DA SİLAHLI KAVGA

Çorum’da yaşanan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olayda, iki grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi gözaltına alındı. Olay, İnönü Caddesi’nde gerçekleşti. Aldığı bilgiler doğrultusunda, daha önce husumet yaşayan H.M. ile C.S. ve M.S, araçlar içerisindeyken birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Bu kargaşada H.M. vurularak yaralandı.

YARALININ DURUMU

Ateş açan H.M., araçtan çıkarak cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale edilen yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER POLİSE TESLİM OLDU

Olaydan sonra C.S. ve M.S., kullanmış oldukları pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.