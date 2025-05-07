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Çorum’da Silahlı Kavga, 2 Yaralı

ÇORUM’DA SİLAHLI KAVGA

Çorum’da dünürler arasında çıkan bir silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Ulukavak Mahallesi’ndeki Pazartesi Pazarında gerçekleşti. Burada, E.T. (45) ile dünürü A.G. (52) ve oğlu E.G. (26) arasında bir tartışma başladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu A.G. ve oğlu E.G. yaralandı. Olayın ardından, durum hakkında ihbarda bulunuldu. Bu ihbar üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak, şüpheli konumundaki E.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu gelişme, olayın nedenine dair daha fazla bilgi sağlanması açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

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